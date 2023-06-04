В Ефремовском районе пожилой мужчина украл банковскую карту из автомобиля «ВАЗ» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Ефремовском районе с заявлением обратился 61-летний мужчина. Из незапертого автомобиля «ВАЗ-2106», припаркованного у дома по месту жительства, украли банковскую карту. В дальнейшем с нее произошло списание денежных средств в размере 16 тысяч 738 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 67-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.