Во время пожара в многоквартирном жилом доме в Киреевском районе эвакуировали 7 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 июня, примерно в 23:32, в многоквартирном жилом доме в поселке Дубовка Киреевского района Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 19 минуты и эвакуировать 7 жильцов, из них 2 детей. Также звеном газодымозащитной службы ПСЧ-67 по лестничному маршу спасен 1 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в комнате размером 3х5 метра сгорел телевизор, тумбочка, подоконник, лопнуло оконное остекление, квартира закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.