В тульском общежитии 47-летний мужчина до смерти избил деревянной палкой знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении мужчины, проживающего в Туле, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 1 июня 2023 года злоумышленник распивал спиртные напитки со своим 53-летним знакомым в общежитии, расположенном по улице Фучика в Туле. В один момент на почве личной неприязни между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый взял деревянную палку и нанес потерпевшему множество ударов в голову и туловище. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление объективной картины случившегося. Место происшествия осмотрено, свидетели допрошены, экспертизы назначены.

Расследование уголовного дела продолжается.