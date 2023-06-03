Во время пожара в жилом доме в тульском Мясново пострадал 52-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

3 июня в 21:16 в жилом доме на 11-й проезде Мясново в Туле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 13 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 4 минут. В данный момент устанавливается причина возгорания.

В результате происшествия пострадал 52-летний мужчина. Также обгорела пристройка к дому на площади 2 квадратных метра.