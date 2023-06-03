Жителя Ефремова приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ефремовском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что с 7 по 8 мая 69-летний подсудимый в результате возникшей неприязни к знакомому после совместного употребления по месту своего проживания спиртного нанес гостю не менее двух ударов ножом в грудь. 56-летний потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд учел позицию государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.