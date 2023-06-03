Роспотребнадзор опубликовал список безопасных пляжей в Туле и области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский Роспотребнадзор опубликовал список пляжей, которые соответствуют санитарным правилам. Данная информация появилась на сайте ведомства.

Так, с начала 2023 года специалисты исследовали 163 пробы воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 110 образцов песка в регионе.

На данный момент заключение о соответствии санитарным требованиям получили 6 пляжей в Тульской области:

- средний пруд ЦКПиО им. П.П. Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);

- пруд Трестовский в Узловой (Администрация МО Узловский район);

- открытый водоем «Плазма-Акватория» в Донском (ИП Дяченко Н.Д.);

- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе;

- зона отдыха №1 и №2 на реке Воронка в Туле.