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НовостиОбщество2 июня 2023 14:21

Исправительную колонию в Тульской области заставили привести в порядок принадлежащие ей земли

Россельхознадзор привлек киреевскую колонию к административной ответственности
Игорь КОПЫТОВ
Исправительную колонию в Тульской области заставили привести в порядок принадлежащие ей земли

Исправительную колонию в Тульской области заставили привести в порядок принадлежащие ей земли

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Россельхознадзор по городу Москва, Московской и Тульской областям привлек киреевскую колонию к ответственности за нарушения землепользования.

В мае сотрудники ведомства провели согласованную с прокуратурой выездную инспекцию по ФКУ «Колония-поселение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области». Выяснилось, что участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 125,77 га заросли сорняками, деревьями и кустами, что говорит о том, что территорию забросили.

В связи с этим Россельхознадзор вынес руководству колонии в Киреевском районе предупреждение и потребовал привести земли в надлежащее состояние, то есть перепахать и засеять.