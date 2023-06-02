Исправительную колонию в Тульской области заставили привести в порядок принадлежащие ей земли Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Россельхознадзор по городу Москва, Московской и Тульской областям привлек киреевскую колонию к ответственности за нарушения землепользования.

В мае сотрудники ведомства провели согласованную с прокуратурой выездную инспекцию по ФКУ «Колония-поселение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области». Выяснилось, что участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 125,77 га заросли сорняками, деревьями и кустами, что говорит о том, что территорию забросили.

В связи с этим Россельхознадзор вынес руководству колонии в Киреевском районе предупреждение и потребовал привести земли в надлежащее состояние, то есть перепахать и засеять.