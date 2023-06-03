В Туле 37-летний мужчина украл со стройки электроинструменты почти на 250 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 37-летний мужчина. Из помещения строящегося объекта в поселке Петровский украли электроинструменты. Сумма ущерба составила 248 тысяч 157 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 37-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Похищенное обнаружено и изъято.