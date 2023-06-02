Во время пожара на улице Мезенцева в Туле из окна 5-го этажа выпрыгнул мужчина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле в одной из квартир многоэтажного дома на улице Мезенцева днем 2 июня произошел пожар. Там на балконе 5 этажа начал тлеть мусор.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на место происшествия немеделенно выдвинулись 3 пожарных расчета. Дверь в загоревшуюся квартиру никто не открыл, поэтому спасатели решили воспользоваться автолестницей.

Когда спасатели начали выдвигать автолестницу, из окна квартиры внезапно выпрыгнул мужчина, при этом его жизни ничего не угрожало.

Как сообщило министерство здравоохранения, туляка госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.