3 июня в Туле на улице Дмитрия Ульянова ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Дмитрия Ульянова временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, в связи с проведением работ по опиловке деревьев ограничение будет действовать 3 июня с 9:00 до 13:00 на участке от Красноармейского проспекта до улице Первомайская.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.