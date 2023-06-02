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НовостиОбщество2 июня 2023 15:00

3 июня в Туле на улице Дмитрия Ульянова ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта

Связано это с проведением работ по опиловки деревьев
Михаил КОРЕНЮГИН
3 июня в Туле на улице Дмитрия Ульянова ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта

3 июня в Туле на улице Дмитрия Ульянова ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Дмитрия Ульянова временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, в связи с проведением работ по опиловке деревьев ограничение будет действовать 3 июня с 9:00 до 13:00 на участке от Красноармейского проспекта до улице Первомайская.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.