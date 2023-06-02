В ДТП на трассе в Заокском районе погиб водитель автомобиля Volkswagen Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 9-ом километре автодороги «Железня-Алексин» вечером 1 июня произошло смертельное ДТП. Там примерно в 22:25 столкнулись Volkswagen и Hyundai. Об это сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 37-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился 38-летний мужчина, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте происшествия, а водителя второй легковушки госпитализировали в больницу с различными травмами.