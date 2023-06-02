Тулу посетил известный коллекционер и телеведущий Пьер Кристиан Броше Фото: материалы пресс-служб

1 июня в рамках рабочей поездки Тулу посетил Пьер Кристиан Броше. Это имя широко известно в мире искусства, Пьера знают как коллекционера и телеведущего «Россия-К».

Пьер Броше остался в восторге от экспозиций Тульского музейного объединения и особое внимание уделил истории филимоновской игрушки. Она привлекла коллекционера техникой выполнения и цветовым решением. Пьер рассказал, что в детстве такую фигурку ему привез отец из одной из поездок.

Во время встречи с сотрудниками Пьер Броше обсудил дальнейшие варианты сотрудничества с тульским музеем.