4 июня в Туле на улице Первомайской и улице Дмитрия Ульянова временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Первомайской и улице Дмитрия Ульянова временно запретят движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, в связи с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» в целях обеспечения безопасности дорожного движения 4 июня на участках от улицы Фридриха Энгельса до улицы Дмитрия Ульянова и от улицы Первомайской до плащи имени 50-й армии ограничение остановки и стоянки будет действовать с 00:00 до 14:00, а ограничение движение - с 8:00 до 14:00.

Также движение общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Автобусы:

№11 - ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева- ул. Карпова - Октябрьский 29-й проезд - ул. Речная - ул. Судейского - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. 9 Мая – ул. Оружейная;

№12 - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая – пр. Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе- ул. Индустриальная - ул. Каракозова - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. 9 Мая –ул. Оружейная;

№26 - Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский;

№40 - ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе ;

№38 - завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. – ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная;

№54 - ул. Трудовая - ул. Советская - ул. Шоссейная - пр-т Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Шоссейная - ул. Советская - ул. Трудовая;

№58 - ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова- Октябрьский 29-й проезд - ул. Речная - ул. Судейского - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. Мира – ул. Болдина– ул. Макаренко – ул. Сурикова - ул. Оружейная.

Троллейбусы:

№4 - пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – пл. 50-й Армии;

№5 - пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр- ул. Путейская.