В Тульской области задержали с поличным курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионерки 2,7 миллиона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

76-летней жительнице Киреевска Тульской области позвонил незнакомец и сообщил, что ее дочка и внучка стали виновницами ДТП, а сами попали в больницу. Чтобы «решить» проблемы, мошенник потребовал заплатить крупную сумму. Доверчивая пенсионерка собрала 2,7 миллиона рублей и отдала курьеру, который приехал к ней домой.

Только когда незнакомец скрылся со всеми сбережениями, пожилая женщина выяснила, что стала жертвой обмана, после чего немедленно позвонила в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого с поличным. Курьером оказался безработный и ранее судимый 18-летний житель Калужской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье, правоохранители проверяют причастность задержанного к другим схожим случаям.