На трассе М-2 «Крым» под Тулой фура столкнулась с патрульной машиной ДПС Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Щекинском районе на 207-м км автодороги М-2 «Крым» утром 2 июня произошло ДТП. Там примерно в 10:00 столкнулись фура и машина ДПС. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Так, 46-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, по предварительной информации, совершил попутное столкновение с патрульным автомобилем Skoda, в салоне которого находились два сотрудника ДПС.

По информации областной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.