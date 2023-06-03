3 июня в Тульской области пройдет фестиваль «Музейное лето в Крапивне» Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 3 июня, бывший уездный город - а ныне село Крапивна - снова станет центром притяжения гостей и жителей Тульского региона. Здесь пройдет один из главных фестивалей проекта «Музейное лето в Туле».

В фестивале будут задействованы все достопримечательные места села, здесь каждый найдет развлечение под свой вкус и возраст. Любители классики смогут насладиться концертом классической музыки в живописной ротонде или выступлением Губернаторского духового оркестра на главной площади. В местном ДК покажут спектакль Тульского государственного театра кукол «Дюймовочка». Ценителей живописи ждут познавательные экскурсии по музеям русского и современного искусства, музею Земства и градостроительной истории, а также пленэр художников на смотровой площадке.

Здесь можно будет попробовать и свои силы, запечатлев живописное село на полотне, а поучаствовать в тематических мастер-классах по дифовке и чеканке металла, созданию обереговых кукол-закруток и крапивенской нити в музеях, познакомиться с интересной книгой на книжной ярмарке. Для любителей спортивных состязаний в парке за ДК можно будет выявить сильнейшего в теннисе, шашках и шахматах. Ну и, конечно же, сделать фото в исторических костюмах.

Мероприятие продлится с 12:00 до 16:00.