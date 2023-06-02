Тульский фермер использовал запрещенные пестициды и не предупреждал об обработке местных жителей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в рамках осуществления надзора в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами провели плановую проверку в крестьянско-фермерского хозяйства в Тульской области, основным видом деятельности которого является выращивание зерна.

Выяснилось, что, согласно данным журнала учета в 2022 году глава хозяйства использовал для обработки посевов рапса химикаты, не регламентированные «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов». Кроме того, мужчина не предупреждал жителей окрестных сел о датах обработки и размерах обрабатываемых полей, способы проведения работ, наименования запланированных к применению пестицидов, их классы опасности, сведения об опасных свойствах пестицидов и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

В итоге ведомство оштрафовало фермера по ст. 8.3 КоАП РФ за нарушение ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и потребовало устранить выявленные нарушения.