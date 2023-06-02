Семерых граждан Узбекистана выдворили из России по решению суда из Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ходе очередного рейда силовиков было установлено, что семь граждан Узбекистана с момента въезда в Россию состояли на миграционном учете в Московской области. На самом же деле проживали и работали без регистрации в Щекинском районе Тульской области, что является нарушением режима пребывания в РФ.

Суд признал их виновными в административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и оштрафовал каждого на 2000 рублей, а также постановил применить к ним принудительное выдворение за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы и УСД Тульской области.