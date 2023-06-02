Тулячка украла у бабушки золотой браслет и теперь заплатит штраф Фото: Игорь КОПЫТОВ

В феврале 2023 года пожилая жительница Привокзального округа Тулы попала в больницу и попросила внучку привезти ей из квартиры вещи. Та среди них обнаружила золотой браслет и похитила его. Потом сдала в ломбард и потратила полученные деньги на свои нужды.

Пропажа была обнаружена, а материальный ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.

Суд признал молодую женщину виновной в краже по ч. 1 ст. 158 УК РФ и приговорил к штрафу в 7 тысяч рублей.