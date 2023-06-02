В Туле на улице Кутузова 23-летний мужчина похитил документы и банковскую карту у подростка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 17-летний молодой человек. Ночь на улице Кутузова неизвестный похитили у него сумку с документами и банковской картой.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 23-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.