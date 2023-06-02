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НовостиПроисшествия2 июня 2023 10:07

В Туле на улице Кутузова 23-летний мужчина похитил документы и банковскую карту у подростка

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Кутузова 23-летний мужчина похитил документы и банковскую карту у подростка

В Туле на улице Кутузова 23-летний мужчина похитил документы и банковскую карту у подростка

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 17-летний молодой человек. Ночь на улице Кутузова неизвестный похитили у него сумку с документами и банковской картой.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 23-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.