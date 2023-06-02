Тульский «Арсенал-2» получил лицензию на следующий игровой сезон Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал-2», согласно разрешению Российского футбольного союза, прошел лицензирование на сезон 2023/24. Выступать дубль основной команды будет в дивизионе Б Второй лиг. В него туляки попадают после реформы структуры турнира — этот дивизион будет четвертым по силе эшелоном российского футбола.

На данный момент, за две игры до окончания чемпионата, «Арсенал-2» находится на седьмой строчке подгруппы 3Б Второй лиги.

Ближайший матч фарм-клуб «Арсенала» проведет уже в воскресенье, 4 июня, против подмосковного ФК «Коломна».