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НовостиОбщество2 июня 2023 9:15

Пять бригад рабочих проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог в Туле

В данный момент работы ведутся на подъезде к селу Высокое
Михаил КОРЕНЮГИН
Пять бригад рабочих проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог в Туле

Пять бригад рабочих проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог в Туле

Фото: материалы пресс-служб

Пять бригад в Туле выполняют ямочный ремонт дорог и тротуаров, восстановление изношенных слоев дорожного покрытия, санацию трещин дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с начала года были проведены мероприятия по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на участках улично-дорожной сети общей площадью свыше 44,9 тысячи квадратных метров.

В период с 28 по 31 мая проводился ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью по следующим адресам:

- улица Пушкинская/улица Пирогова;

- улица Пушкинская/улица Жуковского;

- улица Пушкинская/улица Тургеневская;

- улица Луначарского;

- Ханинский проезд.