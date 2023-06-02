Пять бригад рабочих проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог в Туле Фото: материалы пресс-служб

Пять бригад в Туле выполняют ямочный ремонт дорог и тротуаров, восстановление изношенных слоев дорожного покрытия, санацию трещин дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с начала года были проведены мероприятия по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на участках улично-дорожной сети общей площадью свыше 44,9 тысячи квадратных метров.

В период с 28 по 31 мая проводился ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью по следующим адресам:

- улица Пушкинская/улица Пирогова;

- улица Пушкинская/улица Жуковского;

- улица Пушкинская/улица Тургеневская;

- улица Луначарского;

- Ханинский проезд.