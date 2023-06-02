Пять бригад рабочих проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог в Туле
Фото: материалы пресс-служб
Пять бригад в Туле выполняют ямочный ремонт дорог и тротуаров, восстановление изношенных слоев дорожного покрытия, санацию трещин дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, с начала года были проведены мероприятия по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на участках улично-дорожной сети общей площадью свыше 44,9 тысячи квадратных метров.
В период с 28 по 31 мая проводился ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью по следующим адресам:
- улица Пушкинская/улица Пирогова;
- улица Пушкинская/улица Жуковского;
- улица Пушкинская/улица Тургеневская;
- улица Луначарского;
- Ханинский проезд.