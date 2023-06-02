Тулячка через суд пыталась доказать недействительность кредитного договора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле Зареченский суд отказался признавать недействительным кредитный договор. По утверждениям женщины, мошенники завладели ее персональными данными и дистанционно оформили на нее кредитный договор, а сама она узнала об этом только в письме по электронной почте. Она обратилась в полицию с заявлением на мошенников.

Вместе с тем, банк подтвердил факт заключения договора, и тогда тулячка обратилась с заявлением об оспаривании и аннулировании кредита в суд.

В ходе рассмотрения дела доводы тулячки не были подтверждены. Суд установил, что женщина сама дистанционно оформила кредитный договор. Он был подписан сторонами, а все существенные условия согласованы. Банк исполнил свои обязательства по предоставлению займа, а значит платить кредит придется.

Решением Зареченского суда тулячке отказали в удовлетворении исковых требований.

Решение в законную силу не вступило.