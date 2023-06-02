Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 8:53

Тулячка через суд пыталась доказать недействительность кредитного договора

Она утверждала, что тот оформлен мошенниками
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка через суд пыталась доказать недействительность кредитного договора

Тулячка через суд пыталась доказать недействительность кредитного договора

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле Зареченский суд отказался признавать недействительным кредитный договор. По утверждениям женщины, мошенники завладели ее персональными данными и дистанционно оформили на нее кредитный договор, а сама она узнала об этом только в письме по электронной почте. Она обратилась в полицию с заявлением на мошенников.

Вместе с тем, банк подтвердил факт заключения договора, и тогда тулячка обратилась с заявлением об оспаривании и аннулировании кредита в суд.

В ходе рассмотрения дела доводы тулячки не были подтверждены. Суд установил, что женщина сама дистанционно оформила кредитный договор. Он был подписан сторонами, а все существенные условия согласованы. Банк исполнил свои обязательства по предоставлению займа, а значит платить кредит придется.

Решением Зареченского суда тулячке отказали в удовлетворении исковых требований.

Решение в законную силу не вступило.