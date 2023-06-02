В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадала пожилая женщина
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В деревне Богдановка Богородицкого района Тульской области днем 1 июня произошло ДТП. Об этом сообщает Центр медицины катастроф.
По предварительно информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, зацепил обочину и съехал в кювет. На место происшествия через 19 минут прибыла бригада скорой помощи Богородицкой подстанции.
В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина-пассажир легковушки. Ей оказали необходимую помощь на месте аварии. От эвакуации в лечебное учреждение она отказалась.