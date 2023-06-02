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НовостиПроисшествия2 июня 2023 8:30

В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадала пожилая женщина

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадала пожилая женщина

В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадала пожилая женщина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В деревне Богдановка Богородицкого района Тульской области днем 1 июня произошло ДТП. Об этом сообщает Центр медицины катастроф.

По предварительно информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, зацепил обочину и съехал в кювет. На место происшествия через 19 минут прибыла бригада скорой помощи Богородицкой подстанции.

В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина-пассажир легковушки. Ей оказали необходимую помощь на месте аварии. От эвакуации в лечебное учреждение она отказалась.