3 июня тульский «Арсенал» на выезде сыграет с хабаровским «СКА» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 34-м туре Первой лиги «Арсенал» встретится с хабаровским «СКА». Главным судьей матча назначен Кирилл Силантьев из Самары.

Ему будут ассистировать Александр Приходько и Артём Перов из Москвы. Резервный судья - Максим Скорочкин из Владивостока. Инспектор – петербуржец Николай Голубев.

За все время команды встречались между собой 10 раз. 8 побед на счету «Арсенала», 1 — у «СКА» и 1 раза матч завершился вничью.

Напомним, пять футболистов тульского «Арсенала» могут не полететь на матч в Хабаровск. В пятерку вошли: защитник Гиа Григалаве, полузащитник Сергей Ткачев, нападающие Кирилл Панченко и Евгений Луценко, а также вратарь Антон Коченков.