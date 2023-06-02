В Тульской области возбуждено уголовное дело «черных» лесорубов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране и защите лесов и выявила факт незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере.

Так, установлено, что на территории Белевской дачи Хрящевского участкового лесничества Белевского отдела ГУ ТО «Белевское лесничество» были незаконно вырублены 9 сосен и один дуб. Тем самым лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 976 тысяч рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре.