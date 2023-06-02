Пьяная ревнивица зарезала соперницу в Веневе Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

12 февраля 2023 года в квартире в микрорайоне Южный города Венева за столом с хмельными напитками собралась компания. В какой-то момент 39-летняя обвиняемая приревновала своего сожителя к 41-летней подруге. На почве ревности между женщинами произошла ссора, в ходе которой она несколько раз ударила соперницу ножом в спину и по ногам.

От полученных повреждений жертва скончалась на месте.

Следователи собрали доказательную базу, которая подтверждает причастность обвиняемой к убийству. Уголовное дело направили в суд.