Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2023 7:26

Пьяная ревнивица зарезала соперницу в Веневе Тульской области

Уголовное дело об убийстве направлено в суд
Игорь КОПЫТОВ
Пьяная ревнивица зарезала соперницу в Веневе Тульской области

Пьяная ревнивица зарезала соперницу в Веневе Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ

12 февраля 2023 года в квартире в микрорайоне Южный города Венева за столом с хмельными напитками собралась компания. В какой-то момент 39-летняя обвиняемая приревновала своего сожителя к 41-летней подруге. На почве ревности между женщинами произошла ссора, в ходе которой она несколько раз ударила соперницу ножом в спину и по ногам.

От полученных повреждений жертва скончалась на месте.

Следователи собрали доказательную базу, которая подтверждает причастность обвиняемой к убийству. Уголовное дело направили в суд.