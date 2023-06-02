Лагерь им. Саши Чекалина в Туле откроется на неделю позже заявленного начала смены Фото: материалы пресс-служб

Первая смена в детский оздоровительный лагерь им. Саши Чекалина должна была заехать 1 июня. Однако приехавшие вместе с ребятами родители обнаружили на территории детского лагеря строительный мусор рядом с летними домиками.

В министерстве труда и социальной защиты заверили, что в настоящее время подготовка к смене завершается. Уже укомплектован штат и заключены все нужные договоры. Работы на трех новых модульных жилых корпусах, которые возведены в рамках пилотного проекта Министерства просвещения РФ, будут завершены в ближайшие дни.

Новый срок открытия смены - 7 июня, родителям сделают перерасчет путевок.