В Тульской области усадьбу «Поленово» ждет масштабная реставрация и цифровизация Фото: Игорь КОПЫТОВ

В следующем году в Тульской области будут отмечать 180-летие со дня рождения великого художника. Составлен план мероприятий, среди которых не только культурные. Так в усадьбе планируют отреставрировать четыре объекта на территории музея.

Так, на главный дом понадобится приблизительно 200 млн рублей. Отреставрировать планируют и флигель, где разместится фондохранилище. Работы коснутся и мастерской «Аббатство» с церковью в Бёхово. Также предполагается укрепление берегов Оки, корректировка охранных зон и развитие инфраструктуры исторической деревни Бёхово.

В планах — содействие в реализации передовых цифровых проектов музея-заповедника.