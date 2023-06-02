В Тульской области усадьбу «Поленово» ждет масштабная реставрация и цифровизация
Фото: Игорь КОПЫТОВ
В следующем году в Тульской области будут отмечать 180-летие со дня рождения великого художника. Составлен план мероприятий, среди которых не только культурные. Так в усадьбе планируют отреставрировать четыре объекта на территории музея.
Так, на главный дом понадобится приблизительно 200 млн рублей. Отреставрировать планируют и флигель, где разместится фондохранилище. Работы коснутся и мастерской «Аббатство» с церковью в Бёхово. Также предполагается укрепление берегов Оки, корректировка охранных зон и развитие инфраструктуры исторической деревни Бёхово.
В планах — содействие в реализации передовых цифровых проектов музея-заповедника.