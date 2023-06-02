Гигантскую заброшку в центре Новомосковска Тульской области снесут за 11 миллионов рублей Фото: соцсети

Фонд имущества Тульской области ищет подрядчика для работ по сносу дома № 2 по улице Пионеров в Новомосковске. Ранее здесь размещалось общежитие.

Максимальная стоимость контракта — 11 137 856 рублей. Подрядчик должен разобрать заброшенное здание и вывезти с территории весь строительный мусор с последующей утилизацией.

Работы должны быть выполнены в течение 40 дней с момента заключения контракта.