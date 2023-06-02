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НовостиОбщество2 июня 2023 6:29

Гигантскую заброшку в центре Новомосковска Тульской области снесут за 11 миллионов рублей

Соответствующий аукцион размещен на сайте государственных закупок
Игорь КОПЫТОВ
Гигантскую заброшку в центре Новомосковска Тульской области снесут за 11 миллионов рублей

Гигантскую заброшку в центре Новомосковска Тульской области снесут за 11 миллионов рублей

Фото: соцсети

Фонд имущества Тульской области ищет подрядчика для работ по сносу дома № 2 по улице Пионеров в Новомосковске. Ранее здесь размещалось общежитие.

Максимальная стоимость контракта — 11 137 856 рублей. Подрядчик должен разобрать заброшенное здание и вывезти с территории весь строительный мусор с последующей утилизацией.

Работы должны быть выполнены в течение 40 дней с момента заключения контракта.