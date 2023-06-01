Юные воспитанники Тульской детской железной дороги провели в День защиты детей акцию «Вагончик безопасности» Фото: материалы пресс-служб

В День защиты детей в Новомосковске на территории Тульской детской железной дороги юные железнодорожники и инспектора дорожного движения провели акцию «Вагончик безопасности». В составе поезда курсировал тематический вагон, украшенный красными, желтыми и зелеными шарами – в цвет светофора, сказочными персонажами, разноцветными вагончиками и специальными плакатами по безопасности.

В каждый рейс отправлялась группа детей, во время поездки им рассказывали о правилах поведения на железных и автомобильных дорогах.

Пока одни катались, другие участвовали в конкурсах и викторинах, учились оказывать первую помощь на манекене.

Всего в акции приняли участие более 500 детей из 12 школ и 10 детских садов Новомосковска.