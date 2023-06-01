2 июня несколько жителей Пролетарского округа Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №3а, 3б, 3г, 5, 5а, 5/1 по улице К. Маркса, №10 по улице Демидовская, №2 по улице Пролетарская, а также частный сектор по улице К. Маркса.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: К. Маркса, дом №10.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.