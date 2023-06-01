Тульская транспортная прокуратура просит взыскать с РЖД 80 тысяч рублей за сбитого поездом лося Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская транспортная прокуратура подала иск на РЖД за сбитого поездом лося. Об этом сообщает пресс-служба Привокзального районного суда.

Проведенной тульской транспортной прокуратурой проверкой установлено, что 9 октября 2022 года пассажирский поезд «Белгород – Санкт-Петербург» на перегоне «Тарусская-Серпухов» сбил лося.

Так, сохатый является ценным охотничье-промысловым видом, добыча которого осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами добычи на основании ч. 1 ст. 11 и ч. 4 ст. 24 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2009.

В связи с этим транспортная прокуратура просит взыскать с ОАО «РЖД» 80 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 22 июня.