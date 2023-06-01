Творческий проект «Розетка» возвращается на Казанскую набережную в Туле Фото: материалы пресс-служб

«Розетка» – это про уличных артистов и талантливую молодежь. У каждого желающего есть шанс заявить о себе широкой публике в любом виде творчества: вокале, танцах, художественном слове или в других жанрах.

Каждый из вечеров будет посвящен отдельной теме - «Коробейня», «Арт-мир моего хобби», «Хочу сниматься в кино» и другие. Будут проводиться не только мастер-классы, но и действовать секции единоборств, кружок по пауэрлифтингу и театральные студии.

Полюбившийся тулякам и гостям нашего города молодежный проект стартует в следующий четверг, 8 июня. Выступления на Казанской набережной также пройдут 15, 22 и 29 июня. Начало в 18.00.

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