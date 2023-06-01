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НовостиСпорт1 июня 2023 12:31

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов намерен покинуть клуб

При этом слухов об уходе президента тульской команды Гурама Аджоева пока нет
Игорь КОПЫТОВ
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов намерен покинуть клуб

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов намерен покинуть клуб

Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Балашов намерен покинуть должность генерального директора тульского «Арсенала» - об этом сообщает спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

54-летний Дмитрий Балашов работает в тульском «Арсенале» с октября 2016 года. Ранее экс-футболист «Химок» был начальником в московских «Локомотиве» и «Динамо», работал директором организационного департамента в махачкалинском "Анжи" и генеральным менеджером в итальянской «Венеции».

По имеющейся информации, учредители клуба предложили Балашову продлить контракт, истекающий 15 июня, но он отказался.

Напомним, что накануне игрокам «Арсенала» частично погасили долги по зарплате, образовавшиеся еще с февраля.