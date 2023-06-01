Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов намерен покинуть клуб Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Балашов намерен покинуть должность генерального директора тульского «Арсенала» - об этом сообщает спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

54-летний Дмитрий Балашов работает в тульском «Арсенале» с октября 2016 года. Ранее экс-футболист «Химок» был начальником в московских «Локомотиве» и «Динамо», работал директором организационного департамента в махачкалинском "Анжи" и генеральным менеджером в итальянской «Венеции».

По имеющейся информации, учредители клуба предложили Балашову продлить контракт, истекающий 15 июня, но он отказался.

Напомним, что накануне игрокам «Арсенала» частично погасили долги по зарплате, образовавшиеся еще с февраля.