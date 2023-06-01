55-летний мотоциклист погиб на трассе «Тула - Новомосковск» после столкновения с автомобилем Ford Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе Тульской области на 45-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» утром 31 мая произошло ДТП. Там примерно в 8:18 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 30-летний мужчина, управляя автомобиль Ford Mondeo, перед разворотом не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с попутным мотоциклом Yamaha FJR1300 ELEKTRIC SHIFT ABS CA, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист скончался в больнице от полученных травм.