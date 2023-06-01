В Новомосковске пьяный мужчина похитил флаг Российской Федерации с территории школы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске поступило сообщение о хищении флага Российской Федерации с флагштока, расположенного у одного из местных образовательных учреждений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, изучив камеры видеонблюдения, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

По предварительной информации, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и рано утром проходил рядом с учебным заведением, на территории которого заметил развевающийся на ветру флаг. Злоумышленника заинтересовала данная вещь. Он аккуратно отцепил полотнище от веревки, положил к себе в сумку и скрылся, чтобы впоследствии вывесить его над своим домом.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.