В попутном столкновении под Тулой пострадали водитель и пассажир автомобиля Mazda Фото: материалы пресс-служб

В городском округе Тулы на 190-ом километре автодороги М-2 «Крым» утром 31 мая произошло ДТП. Там примерно в 5:30 столкнулись автомобили Mazda и Hino. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 38-летний мужчина, управляя автомобилем Hino 67142A, совершил попутное столкновение с автомобилем Mazda 3, за рулем которого находился 24-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 21-летний пассажир автомобиля Mazda. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.