Юный щекинец Тимир Бахтиеров получил награду от Министра Внутренних дел РФ. Фото: "ТСН24".

Глава МВД России Владимир Колокольцев подарил смартфон юному щекинцу Тимиру Бахтиерову за проявленную бдительность. Случай, который произошел в начале апреля этого года, стал широко известен - мальчик возвращался из школы, когда во дворе соседнего дома заметил сумку на ветке дерева возле дороги. В ней он обнаружил молитвослов, награды бойца специальной военной операции, в том числе медаль «За отвагу», а также 200 тысяч рублей.

О своей находке он сообщил в полицию. Сам владелец вещей сейчас он находится на реабилитации.

Накануне Дня защиты детей Владимир Колокольцев награждая детей, которые проявили мужество и свою гражданскую позицию в сложных ситуациях, отметил и Тимира.

В ответ мальчик подарил министру МВД РФ рисунок, на котором изображен сотрудник полиции и признался, что сам хочет в будущем работать в правоохранительных органах.