Юный щекинец Тимир Бахтиеров получил награду от Министра Внутренних дел РФ. Фото: "ТСН24".
Глава МВД России Владимир Колокольцев подарил смартфон юному щекинцу Тимиру Бахтиерову за проявленную бдительность. Случай, который произошел в начале апреля этого года, стал широко известен - мальчик возвращался из школы, когда во дворе соседнего дома заметил сумку на ветке дерева возле дороги. В ней он обнаружил молитвослов, награды бойца специальной военной операции, в том числе медаль «За отвагу», а также 200 тысяч рублей.
О своей находке он сообщил в полицию. Сам владелец вещей сейчас он находится на реабилитации.
Накануне Дня защиты детей Владимир Колокольцев награждая детей, которые проявили мужество и свою гражданскую позицию в сложных ситуациях, отметил и Тимира.
В ответ мальчик подарил министру МВД РФ рисунок, на котором изображен сотрудник полиции и признался, что сам хочет в будущем работать в правоохранительных органах.