На окраине Плавска Тульской области в частном секторе появился зловонный ручей Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура по обращению жителей Плавска с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проводит проверку нарушения экологического законодательства.

Выходом на место установлено, что в районе канализационного колодца около дома № 1а по улице Горького осуществляется сброс стоков в реку Локна. Специалистами ФБУ «Тульский ЦСМ» был произведен отбор воды для проведения ее химического анализа.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.