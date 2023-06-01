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НовостиОбщество1 июня 2023 9:52

На окраине Плавска Тульской области в частном секторе появился зловонный ручей

Как выяснилось — это утечка из канализационного колодца
Игорь КОПЫТОВ
На окраине Плавска Тульской области в частном секторе появился зловонный ручей

На окраине Плавска Тульской области в частном секторе появился зловонный ручей

Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура по обращению жителей Плавска с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проводит проверку нарушения экологического законодательства.

Выходом на место установлено, что в районе канализационного колодца около дома № 1а по улице Горького осуществляется сброс стоков в реку Локна. Специалистами ФБУ «Тульский ЦСМ» был произведен отбор воды для проведения ее химического анализа.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.