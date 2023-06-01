Житель Курска забил чайником насмерть соседа по общежитию в Белеве Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

35-летний ранее неоднократно судимый житель Курской области вечером 19 декабря 2022 года выпивал с соседом по комнате в общежитии, расположенном в Белевском районе. Когда последний пошел покупать алкоголь, а вернулся с пустыми руками, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой курянин нанес оппоненту девять ударов по голове металлическим чайником.

После этого злоумышленник ушел спать, а госпитализированный потерпевший от полученных травм скончался в больнице спустя четыре дня.

Суд по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.