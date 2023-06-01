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НовостиСпорт1 июня 2023 8:42

Тульские спортсмены заняли 3 призовых места на первенстве России по спортивной борьбе

Подготовили туляков Станислав Богданов, Павел Ефремов, Павел Турбин и Илья Герасименко
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены заняли 3 призовых места на первенстве России по спортивной борьбе

Тульские спортсмены заняли 3 призовых места на первенстве России по спортивной борьбе

Фото: материалы пресс-служб

26 и 27 мая в Курсе проходило первенство России по спортивной борьбе среди студентов в дисциплине «панкратион» и «грэпплинг», в котором приняли участи 100 человек из 15 регионов страны.

По информации регионального министерства спорта, Тульскую область представляли четыре спортсмена из Новомосковска, Киреевска, Щекино и Советска.

В результате победителями и призерами стали Егор Швыкин (1 место), Антон Данилков (1 место) и Олег Велимурадов (3 место).