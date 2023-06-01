В Туле на площади 50-й Армии столкнулись троллейбус и легковушка Фото: материалы пресс-служб

Утром 1 июня в Туле на площади имени 50-й Армии произошло ДТП с участием легковушки Honda и троллейбуса - об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, один из участников аварии не соблюдал правила разметки при круговом движении на данном участке дороги. Вероятнее всего, троллейбус уже отъезжал от остановки, а иномарка стала поворачивать налево.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что в ДТП никто не пострадал.