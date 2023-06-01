Жителя Донского приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за грабеж с применением насилия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимый мужчина, проживающий в Донском, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья).

Установлено, что днем 17 мая 2022 года 31-летний подсудимый проник в дом местного жителя. Потерпевший, заметив мужчину, начал оказывать сопротивление, однако злоумышленник нанес ему не менее 2 ударов по телу и голове, после чего похитил из дома материальное имущество на общую сумму 65 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.