Детские площадки в Плавском районе не соответствуют требованиям безопасности для юных посетителей Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку соблюдения администрациями муниципальных образований Плавского района требований законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию оборудования на детских игровых площадках.

Установлено, что техническое состояние игрового оборудования детской площадки, расположенной на улице Матвеева в Плавске, представляет опасность для юных посетителей. Так, лакокрасочное покрытие деревянного оборудования требует обновления, а металлические элементы деформированы, что может повлечь причинение вреда здоровью.

Также аналогичная ситуация выявлена на детских площадках в муниципальных образованиях Камынинское и Молочно-Дворское Плавского района.

В связи с этим главам администраций названных муниципальных образований внесено представления об устранении нарушений, которые находятся на контроле в прокуратуре района.