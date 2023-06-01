В Тульской области задержали 25-летнего экстремиста из Узловой, призывавшего к терроризму Фото: соцсети

По данным канала «Тула. ЭкстремиZм», 25-летний узловчанин в своих социальных сетях оставил многочисленные комментарии, призывающие к насилию над нашими Вооруженными силами РФ, а также оправдывающие терроризм. Кроме того, выяснилось, что он уклонялся от службы в армии и скрывался от военкомата.

После задержания в телефоне молодого человека нашлось большое количество подписок на террористические и экстремистские каналы запрещенных в России организаций.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма).