Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 6:55

В Тульской области задержали 25-летнего экстремиста из Узловой, призывавшего к терроризму

Молодой человек оставлял в соцсетях комментарии, дискредитирующие ВС РФ
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области задержали 25-летнего экстремиста из Узловой, призывавшего к терроризму

В Тульской области задержали 25-летнего экстремиста из Узловой, призывавшего к терроризму

Фото: соцсети

По данным канала «Тула. ЭкстремиZм», 25-летний узловчанин в своих социальных сетях оставил многочисленные комментарии, призывающие к насилию над нашими Вооруженными силами РФ, а также оправдывающие терроризм. Кроме того, выяснилось, что он уклонялся от службы в армии и скрывался от военкомата.

После задержания в телефоне молодого человека нашлось большое количество подписок на террористические и экстремистские каналы запрещенных в России организаций.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма).