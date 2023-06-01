В Туле заработал телефонный медицинский помощник для родителей новорожденных Фото: Игорь КОПЫТОВ

Проекту «Сопровождение детей первого года жизни» нацелен на помощь молодым родителям, ибо ребенок в первый год жизни должен регулярно проходить медицинские обследования у специалистов. Сопровождение возможно только после получения письменного согласия одного из родителей.

Медицинский помощник своевременно напомнит о необходимости посещения детской поликлиники, запишет на прием к врачу или на исследование, подготовит необходимые электронные направления, проконсультирует о подготовке ребенка к процедурам, подскажет, где посмотреть результаты анализов.

Служба работает круглые сутки. Днем отвечает оператор, в нерабочее время - робот