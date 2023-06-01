Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 6:48

В Туле заработал телефонный медицинский помощник для родителей новорожденных

Служба находится на связи 24 часа
Игорь КОПЫТОВ
В Туле заработал телефонный медицинский помощник для родителей новорожденных

В Туле заработал телефонный медицинский помощник для родителей новорожденных

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Проекту «Сопровождение детей первого года жизни» нацелен на помощь молодым родителям, ибо ребенок в первый год жизни должен регулярно проходить медицинские обследования у специалистов. Сопровождение возможно только после получения письменного согласия одного из родителей.

Медицинский помощник своевременно напомнит о необходимости посещения детской поликлиники, запишет на прием к врачу или на исследование, подготовит необходимые электронные направления, проконсультирует о подготовке ребенка к процедурам, подскажет, где посмотреть результаты анализов.

Служба работает круглые сутки. Днем отвечает оператор, в нерабочее время - робот