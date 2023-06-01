Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем защиты детей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Этот праздник призван напомнить всем взрослым об ответственности перед детьми, необходимости со всей серьезностью относиться к их воспитанию, оберегать от угроз современного мира.

Правительство Тульской области вместе с представителями общественности выстроило системную работу по поддержке подрастающего поколения и семей с детьми. За последние несколько лет в регионе построен целый ряд школ и детских садов, учреждений, специализирующихся на поддержке одаренных детей. Работают и развиваются летние оздоровительные лагеря.

Уверен, что совместными усилиями мы продолжим делать все, чтобы наши дети были здоровы и росли в комфортных условиях.