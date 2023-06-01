В Ефремове 49-летняя женщина зарезала пьяного мужа во время ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Ефремове, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 20 апреля 2023 года подозреваемая употребляла спиртные напитки вместе со своим 46-летним мужем в комнате одного из общежитий. В один момент между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого они начали сильно ругаться и злоумышленника побоявшись того, что супруг может нанести ей телесные повреждения взяла кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди.

После мужчина упал на диван, а испуганная женщина спрятала нож за спинку дивана и пошла к соседям. Обвиняемая рассказала им о произошедшем и вызвала скорую помощь и полицию. Осознавая, что её действия привели к смерти супруга, она написала явку с повинной.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.