За взятки от пациентов осудили врача-психиатра в Суворове Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2020 и июне 2021 года психиатр районной больницы Суворова получил взятки от двух местных жителей, заболевания которых является противопоказанием к управлению транспортом. Они отдали деньги за внесение заведомо ложных сведений их годности к вождению в обходной лист медицинского осмотра без проведения необходимого стационарного психиатрического обследования.

Общая сумма взяток составила 65 тысяч рублей.

Врача признали виновным по статье «получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий» и судом ему назначено 600 тысяч рублей штрафа с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.